i "Taco vom Frauennervling" aus dem "Atelier Fischer" in St. Gilgen: in diesem Mini-Happen soll sich der vom Aussterben bedrohte Frauennerfling befinden. Google Street View/cuicon.at/iStock Geschützten Fisch aufgetischt Sternekoch: "Rückblickend war das blöd von mir" Nach dem Wirbel um einen geschützten Fisch am Teller räumt Sternekoch Stefan Fischer nun einen Fehler ein. Von Newsdesk Heute 17.09.2026, 13:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Fisch-Taco aus dem Gourmetlokal am Wolfgangsee sorgt weiter für Aufsehen. Im Atelier Fischer in St. Gilgen wurde ein "Tacos vom Frauennervling (sic!)" serviert. Der Haken: Der seltene Frauennerfling (Rutilus pigus) ist in Salzburg und Oberösterreich ganzjährig geschützt.

Jetzt äußert sich Sternekoch Stefan Fischer gegenüber den "Salzburger Nachrichten" ausführlich zu dem Fall und spricht von einem Zufallsfang vor einem privaten Seegrundstück. Der Fisch sei am Haken gewesen und so schwer verletzt gewesen, dass ein Zurücksetzen aus seiner Sicht nicht mehr möglich gewesen sei.

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"Ich wollte ihn auch nicht wegwerfen. Also habe ich drei kleine Happen als Amuse-Gueule daraus gemacht", erklärt Fischer. Es habe sich um einen kostenlosen Gruß aus der Küche gehandelt, insgesamt nur um drei winzige Stück zu je zehn Gramm.

Der Koch betont, dass er nicht habe schwindeln wollen. "Ich wollte den Fisch nicht ins Gebüsch werfen oder ihn als Reinanke schicken. Ich bin ehrlich", sagt Fischer, der selbst die Fischerprüfung absolviert hat.

Bekannt gemacht hatte das Angebot Gastrokritikerin Jacqueline Pfeiffer, die als "Die Cuisinière" schreibt. Dass der Frauennerfling ausgerechnet ihr, die für illegale "Schmankerl" offensichtlich kein Verständnis hatte, serviert wurde, dürfte als unvorhergesehene Panne einzustufen sein. In der Regel seien Gourmet-Kritiker ja immer nach der Suche nach einmaligen Gaumenschmäusen.

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Rechtlich bleibt der Fall heikel. Der Frauennerfling gehört zu jenen Arten, die in Salzburg ganzjährig geschont sind. Eine kulinarische Verwertung in einem Restaurant ist damit nicht erlaubt – auch dann nicht, wenn der Fisch als Zufallsfang am Haken gelandet sein soll.

Fischer zeigt sich inzwischen einsichtig. "Okay. Rückblickend war das blöd von mir", räumt der Sternekoch ein. Für das Atelier Fischer ist die Mini-Portion damit längst zu einer großen Causa geworden.