Stöger: "Das ist unwürdig für einen Austria-Fan"

Unzufriedene Austria-Fans sorgten bei der 0:2-Pleite gegen den LASK mit Rauchbomben für einen Eklat. Peter Stöger will die Chaoten ausforschen.

"Austria ist Mittelmaß"

"Anspruch und Stil" – mit diesem markigen Slogan schmückt sich seit einigen Monaten die Austria. Betrachtet man die sportliche Talfahrt , mutet das Vereinsmotto wie ein schlechter Scherz an. Auch die Fans halten sich nicht mehr daran.Beim 0:2 gegen den LASK verursachten einige Chaoten mit einer Rauchbombe eine zehnminütige Spielunterbrechung . Für Sportvorstand Peter Stöger ein absolutes No-Go. "Das ist kein Fanverhalten, es ist unwürdig, unentschuldbar, ein absoluter Tabubruch. Abgesehen davon, dass es verboten und gefährlich ist."Nicht zuletzt deshalb will die Austria die Übeltäter ausforschen "und zur Rechenschaft ziehen", wie Stöger sagt. "Wir können uns nur entschuldigen bei den Leuten, die im Stadion waren."Neben der Pyro-Show fielen die violetten Anhänger auch mit einem riesigen Transparent mit der Aufschrift "Kraetschmer raus" auf. "Damit habe ich weniger Probleme. Ich applaudiere nicht, aber es ist freie Meinungsäußerung", meint Stöger.An Trainer Christian Ilzer will der 53-Jährige trotz Negativspirale festhalten. "Wir erwarten uns mehr von der Mannschaft. Wir nehmen den Trainer in die Pflicht, dass er mehr herausholt aus der Mannschaft, aber er steht nicht zur Diskussion", hielt Stöger fest. "Die Austria ist Mittelmaß, das habe ich schon vor einigen Wochen gesagt. Da haben viele schief geschaut."