Streit eskaliert! Thiem-Vater zieht Spieler ab

Wolfgang Thiem will mit seinen Schützlingen nicht mehr in der Südstadt trainieren.

Mitten im Jubel um die erstmalige Qualifikation der Davis-Cup-Herren für das Finalturnier in Madrid eskaliert der Streit im heimischen Tennis-Verband. Wolfgang Thiem will der Südstadt den Rücken kehren...

Seit Monaten tobt im heimischen Tennis-Verband ein mehr oder weniger offen geführter Machtkampf. Wolfgang Thiem, der Vater von Superstar Dominic Thiem, wollte als Teil der Initiative "Austrian Tennis Committee" die Geschicke als neuer Sportdirektor schicken – doch dieses Vorhaben ist jetzt vom Tisch.Wie die "Krone" berichtet, hat sich die Verbandsspitze geeinigt, dass das Präsidium künftig aus allen neun Landespräsidenten plus maximal drei Externen bestehen wird – als neuer Präsident soll der VP-Politiker Reinhold Lopatka im Gespräch sein, für Thiem senior dürfte kein Platz sein.Und dieser kündigte daraufhin schwerwiegende Konsequenzen an. "Ich werde mich jetzt mit 'Better Tennis' zusammentun und meine Spieler aus der Südstadt abziehen", wird der 47-Jährige in der "Krone" zitiert. "Wenn der ÖTV nicht mit mir arbeiten will, will ich auch nicht mehr mit ihm." Ein Ansage, die auch schwerwiegende Konsequenzen für unser Davis-Cup-Team hat. Mit Dennis Novak, Jurij Rodionov und Sebastian Ofner stehen gleich drei Spieler unter den Fittichen von Thiem – und sein Sohn wird sich wohl auch nicht gegen den Papa stellen...