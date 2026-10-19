i Nach einem Punkkonzert in der Schweiz kam es zu einer tödlichen Schlägerei. Zuvor hatte ein DJ ein Nazi-Lied gespielt. (Symbolbild)Silhouettes have been significantly liquified. istock Gewalttat nach Konzert Streit um Nazi-Song – Mann (27) nach Faustschlag tot Nach einem Punkkonzert in der Schweiz kam es zu einer tödlichen Schlägerei. Zuvor hatte ein DJ ein Nazi-Lied gespielt. Von Newsdesk Heute 19.10.2026, 17:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 27-Jähriger ist nach einer Schlägerei bei einer Afterparty im schweizerischen Tuggen gestorben. Zuvor hatte die deutsche Punkband Krawallbrüder in einem ausverkauften Eventlokal gespielt. Bei der anschließenden Feier sorgte ein Lied einer rechtsextremen Band offenbar für einen Streit, der schließlich eskalierte.

Wie "20 Minuten" berichtet, waren bei dem Konzert neben Fans auch einzelne Rechtsextreme anwesend. Ein Insider schildert: "Einige trugen 'Blood-and-Honour'-Pullis, Kollegen sagten mir, sie hätten auch Hakenkreuz-Tattoos gesehen." Neben den Krawallbrüdern waren zwei weitere deutsche Bands aus der Oi-Szene aufgetreten.

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Bereits während des Konzerts mussten offenbar Besucher das Lokal verlassen. Die Krawallbrüder schrieben dazu auf TikTok: "Die Störenfriede aus dem rechten Lager wurden umgehend und fachgerecht entsorgt! Bleibt nächstes Mal einfach gleich zu Hause!"

Nazi-Lied löst Streit aus

Zur tödlichen Schlägerei kam es erst bei einer kostenlosen Afterparty im Obergeschoss, die vom Eventlokal selbst organisiert wurde. Dort spielte ein DJ auf Wunsch eines Gastes einen Song der rechtsextremen Band Landser. Laut einem Insider zeigten daraufhin mehrere Besucher den Hitlergruß. Andere versuchten, die Musik abzudrehen.

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Kurz darauf kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung. Der 27-Jährige soll nahe dem DJ-Pult durch einen einzigen Schlag zu Boden gegangen sein. Ein Mann, dessen Freund die Szene beobachtet hatte, berichtet: "Der Mann fiel nach hinten und erlitt eine Kopfverletzung." Das Opfer starb später im Krankenhaus.

DJ äußert sich zu Vorfall

Der DJ bestätigte gegenüber "20 Minuten", das Lied auf Wunsch eines Besuchers gespielt zu haben. Den rechtsextremen Hintergrund habe er nicht gekannt. "Ich wusste nicht, dass das Lied von einer Nazi-Band ist. Hätte ich gewusst, dass der Song derartige Reaktionen auslösen würde, hätte ich ihn nie gespielt."

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Ein Unbekannter habe anschließend versucht, seine Anlage auszuschalten. Die Schlägerei selbst habe der DJ nicht gesehen. Kurz vor 1 Uhr beendete der Sicherheitsdienst die Veranstaltung. Draußen bemerkte der Musiker Polizei, Rettungswagen und einen Hubschrauber.

42-Jähriger festgenommen

Die Krawallbrüder erklärten, dass zum Zeitpunkt der Schlägerei keine Musiker mehr anwesend gewesen seien. Von der anschließenden Disco-Veranstaltung hätten sie nichts gewusst.

Die Kantonspolizei Schwyz bestätigt bislang lediglich, dass es nach dem Konzert zu einer Auseinandersetzung kam. Die genauen Hintergründe werden noch untersucht. Ein 42-jähriger Schweizer wurde festgenommen.