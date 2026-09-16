i Das Oktoberfest startet am 19. September. imago/STL Fotos am Oktoberfest Strenge Wiesn-Regeln! Influencer müssen jetzt zahlen Wer das Oktoberfest für kommerzielle Inhalte nutzt, muss aufpassen. München verlangt für bestimmte Aufnahmen Genehmigungen und Lizenzgebühren. Von André Wilding 16.09.2026, 08:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Produkt in die Kamera halten, auf Social Media posten und dabei die Wiesn als Kulisse verwenden: Für Influencer kann das beim Oktoberfest 2026 teuer werden. Die Stadt München schreibt für kommerzielle Inhalte auf dem Festgelände unter bestimmten Voraussetzungen eine Genehmigung und Lizenz vor.

Dabei geht es etwa um Werbung für Produkte, Plattformen oder Dienstleistungen. Auch Aufnahmen für Social-Media-Kanäle mit Gewinnerzielungsabsicht fallen darunter. Die Stadt nennt unter anderem Kooperationen, bezahlte Beiträge, Produktplatzierungen, Affiliate-Marketing oder eigenes Merchandising.

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Stadt lässt Anfragen prüfen

Für die Bearbeitung der Lizenzanfragen hat München die Brandness GmbH beauftragt. Wie viel bezahlt werden muss, wird jeweils im Einzelfall festgelegt. Wer seine Anfrage nicht rechtzeitig stellt, muss laut Stadt mit einer nachträglichen Lizenzgebühr rechnen. Bei Verstößen können wegen des zusätzlichen Aufwands höhere Forderungen und womöglich auch rechtliche Schritte folgen.

Auch die Verwendung geschützter Begriffe ist geregelt. Die Stadt führt "Oktoberfest", "Münchner Oktoberfest", "Oktoberfest München" und "Wiesn" als eingetragene Marken. Wer damit Produkte vertreiben will, benötigt eine Lizenz.

Kommerzielle Aufnahmen kostenpflichtig

Für kommerzielle Dreh- und Fotoarbeiten auf dem Oktoberfest gelten ebenfalls eigene Regeln. Solche Aufnahmen müssen genehmigt werden und sind grundsätzlich kostenpflichtig.

Wer hingegen als normaler Besucher private Erinnerungsfotos macht und seine Eindrücke ohne kommerziellen Zweck mit Familie oder Freunden teilt, fällt nicht unter die beschriebenen Vorgaben für kommerzielle Inhalte.

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Für Influencer heißt es damit vor dem Wiesn-Besuch genau hinschauen: Sobald mit den Aufnahmen Geld verdient oder für Produkte geworben werden soll, können Genehmigung und Lizenz notwendig werden.