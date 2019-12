Sturm kassiert Last-Minute-Pleite gegen Altach

Sturm verliert zuhause "dank" eines Treffers in der Nachspielzeit mit 1:2 gegen Altach. Die Admira wiederum feiert in Mattersburg einen enorm wichtigen Sieg im Abstiegskampf.

Admira schockt Mattersburg

Altach holt auf, Sturm trifft auf der Stelle

Gegen Altach hatte Sturm drei Punkte fest eingeplant – es kam aber anders, obwohl Jantscher die Grazer nach vier Minuten bereits mit 1:0 in Führung schoss. Balaj schickte den 30-Jährigen von der Mittellinie weg auf die Reise, der Steirer blieb eiskalt vor dem Tor und ließ Altach-Keeper Kobras keine Chance.Trotz des frühen Rückstands versteckten sich die Altacher nicht, Torchancen blieben aber Mangelware. In der 60. Minute rettete die Stange nach einem Schuss von Sam noch für die Grazer, zwei Minuten später war es aber soweit: Gebauer spitzelte den Ball aus spitzem Winkel auf das Tor, Siebenhandl beförderte ihn zum 1:1-Ausgleich über die Linie. In der zweiten Minute der Nachspielzeit schlugen die Gäste aus dem "Ländle" noch ein zweites Mal zu: Nussbaumer bediente Sam, der ehemalige deutsche Nationalspieler markierte den 2:1-Sieg der Altacher.Auch die Partie Mattersburg gegen die Admira plätscherte lange vor sich hin, ehe Lercher nach einer Pusic-Flanke auf 1:0 für die Burgenländer stellte (53.). Lange währte die Freude auf Seiten der Mattersburger aber nicht: Nur fünf Minuten später köpfte Bakis nach einer Lukacevic-Flanke zum 1:1-Ausgleich ein. Es sollte noch schlimmer kommen für die Hausherren: Nach einem Foul von Rath an Menig im Strafraum traf abermals Bakis per Elfmeter zum 2:1-Sieg für die Niederösterreicher.In der Tabelle springen die Admiraner vom vorletzten auf den zehnten Platz, der Vorsprung auf Schlusslicht Mattersburg beträgt drei Punkte. Altach schiebt sich dank des Last-Minute-Sieges mit 16 Zählern auf Platz acht vor, Sturm ist mit 27 Zählern weiterhin Fünfter.