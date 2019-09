Sturm und Hartberg feiern Auswärtssiege

Bild: Kein Anbieter/GEPA-pictures.com

Nur Auswärtssiege am Sonntag in der tipico Bundesliga! Sturm Graz siegte 2:1 in Altach, Hartberg gewann in St. Pölten mit 3:1.

Sturm Graz entführte mit einem 2:1-Sieg in Altach drei Punkte aus dem Ländle. Mit dem zweiten Sieg in Serie verbessern sich die Grazer in der Tabelle auf Platz vier – punktgleich mit Hartberg.



Balaj (30.) erzielte das 1:0 nach einem Hierländer-Eckball.



In Minute 63 setzte Avlonitis noch einen Kopfball an die Stange. Dann erhöhte Balaj (85.) per Kopf auf 2:0, der Anschlusstreffer von Pangop (90.) war zu wenig, weil Siebenhandl in Minute 94 einen Schuss von Schreiner parierte.



Hartberg feierte einen klaren 3:1-Sieg bei spusu St. Pölten. Ein Rakovic-Doppelpack (2., 15.) brachte die Steirer früh auf die Siegerstraße. Danach zog sich die Schopp-Truppe zurück, ließ nichts anbrennen und holte die wichtigen drei Punkte.



Tadic (68.) erhöhte mit seinem siebenten Saisontor auf 3:0. Luxbacher (75.) gelang aus einem Elfmeter noch der Ehrentreffer (mh)