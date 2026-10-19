i Von beliebten Klassikern bis zu neuen Snacks: Der NEOH-Adventkalender 2026 bietet jede Menge Abwechslung NEOH Gewinnspiel Süße Vorfreude ohne Reue: NEOH-Adventkalender gewinnen! 24 Türchen, 24 süße Überraschungen, ohne zugesetzten Zucker: Mit dem NEOH-Adventkalender wird die Vorweihnachtszeit zum Genuss. Wir verlosen 3 Stück! Von Johanna Gmainer 19.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Die Vorfreude auf Weihnachten wird jetzt noch süßer! Mit dem NEOH-Adventkalender 2026 wartet hinter jedem Türchen eine neue Überraschung und das ganz ohne zugesetzten Zucker. Von beliebten Klassikern bis hin zu neuen Produkten gibt es jeden Tag etwas anderes zu entdecken.

24 Tage voller süßer Überraschungen

Für die diesjährige Ausgabe hat die österreichische Food-Tech-Marke NEOH ihren Adventkalender überarbeitet und dabei besonders auf die Wünsche ihrer Community gehört. Das Ergebnis: 24 unterschiedliche Snacks, die einen Einblick in die vielfältige NEOH-Produktwelt bieten.

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Dank der eigens entwickelten ZERO+ Technologie kommen alle enthaltenen Produkte ohne zugesetzten Zucker aus, ohne dabei auf den süßen Geschmack verzichten zu müssen.

Der limitierte Adventkalender ist exklusiv im NEOH-Webshop erhältlich.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

"Heute" verlost 3 NEOH-Adventkalender 2026o. Damit steht einer genussvollen Vorweihnachtszeit nichts mehr im Weg. Einfach beim Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück schon bald jeden Tag ein neues Türchen öffnen!

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Das Gewinnspiel ist aktiv bis Mittwoch, 28.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.