Superstar Mbappe wurde auf Coronavirus getestet

Kylian Mbappe wurde laut eines französischen Medienberichts auf das Coronavirus getestet. Paris Saint-Germain zittert um seinen Superstar.

Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Längst hat die Verbreitung grobe Auswirkungen auf den Spitzensport. Absagen, Geisterspiele und verschärfte Sicherheits-Maßnahmen dominieren die Sportberichterstattung in ganz Europa.Jetzt könnte der erste Star-Kicker am neuartigen Virus erkrankt sein. Wie die französische "L'Equipe" berichtet, wurde Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain getestet.Der 21-Jährige ist seit Montag krank, leide laut Angaben der Zeitung an einer schweren Angina. Der Corona-Test sei vorsorglich erfolgt. Mit einem Ergebnis werde noch am Dienstagabend oder Mittwochmorgen gerechnet.Es soll bereits vorsichtige Entwarnung geben. Es deute aktuell alles auf eine Angina hin. Ein Einsatz am Mittwoch im Champions-League-Hit zwischen PSG und Dortmund ist unwahrscheinlich.