Thiem: "Fans haben einen riesigen Anteil am Titel"

Der Sieger der Erste Bank Open heißt Dominic Thiem. Vor 9.600 Fans bezwang der "Hausherr" Diego Schwartzman (Arg). Die Freude kannte keine Grenzen.

Dominic Thiem verzaubert die Stadthalle! Die Nummer fünf der Tennis-Welt kämpfte Kumpel Diego Schwartzman (Arg) vor 9.600 Zuschauern im Finale der Erste Bank Open mit 3:6, 6:4 und 6:3 nieder Der 26-Jährige ist damit der erste Spieler, der im selben Jahr die ATP-Turniere in Kitzbühel und Wien gewinnen konnte – und der erste Österreicher überhaupt, der an beiden Schauplätzen jubeln durfte."Es war ein super Spiel. Ich kann es gar nicht in Worte fassen", war Thiem überwältigt. "Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich bin seit 20 Jahren in der Halle. Zuerst als Zuschauer. 2010 zum ersten Mal in der Quali. Dann habe ich so viele spannende Matches gespielt. Jetzt hier zu gewinnen, ist ein Wahnsinn."Der Dank galt vor allem dem Publikum. "Die Fans haben einen riesigen Anteil an diesem Erfolg", verriet Thiem. "Ein unvergessliches Erlebnis. Überhaupt muss ich sagen, dass Wien eines der besten Turniere im Jahr ist."Bei seiner Siegesrede fand Thiem auch große Worte für Schwartzman. "Du bist ein sehr guter Freund geworden. Es war mir eine Ehre, gegen dich zu spielen."