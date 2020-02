Thiem-Triumph: "Werde dieses Spiel nie vergessen"

Dominic Thiem schlug Novak Djokovic bei den ATP Finals in London und steht als Gruppensieger schon fix im Halbfinale. Seine erste Reaktion auf dem Platz.

"Das war eines der ganz speziellen Spiele. Ich habe bei einer unglaublichen Atmosphäre eine absolute Legende geschlagen." Dominic Thiem strahlte nach seinem Triumph im zweiten Gruppenspiel der ATP Finals. Nach Roger Federer in Runde eins schlug der Lichtenwörther am Dienstagabend auch Superstar Novak Djokovic."Ich werde dieses Spiel wahrscheinlich nie vergessen." Auf die 51 Winner angesprochen lächelte Thiem, sagte: "Ich musste so spielen. Er ist vermutlich der beste Spieler der Welt."Als erster Österreicher steht Thiem im Semifinale der inoffiziellen Tennis-WM. Gegen Djokovic setzte sich der 26-Jährige in einem 2:50-Stunden-Krimi nach drei spannenden Sätzen durch.Nachdem er den zweiten Matchball verwertet hatte, hatte sich Thiem erschöpft und freudestrahlend auf den Court fallen lassen. Große Emotionen nach einem großen Spiel.