Töpfe fix: Österreich nicht gegen Türkei und Ronaldo

Schlusspfiff in der EM-Qualifikation. 20 Teams haben ihre Tickets für die paneuropäische EM 2020 gelöst. Österreich ist mit dabei.

Die Töpfe im Überblick

20 der 24 Tickets sind vergeben. Wales hat sich mit einem 2:0-Heimerfolg über Ungarn den letzten fixen EM-Startplatz der Qualifikationsgruppen gesichert.Damit stehen nun auch die Töpfe für die Auslosung am 30. November (18 Uhr) in Bukarest fest. Schon vorher war klar: Österreich wird aus dem dritten Topf gezogen. Damit erspart sich das ÖFB-Team bei der zweiten EM-Teilnahme in Serie Duelle mit Portugal, der Türkei, Dänemark, Schweden und Tschechien.Jedoch warten aus den Lostöpfen eins und zwei einige Hochkaräter. Unter den besten sechs Nationen sind Italien, Belgien, die Ukraine, England, Spanien und Deutschland. Nur ein Duell mit den Belgiern ist aufgrund der Gruppen-Setzungen nicht möglich.In Topf zwei warten Frankreich, die Schweiz, Kroatien, Gruppen-Rivale Polen, Russland und die Niederlande, wobei die Russen als Gegner bereits ausgeschlossen sind. Topf vier bilden Wales, Finnland und die vier Mannschaften, die im Play-off ihr EM-Ticket holen können.Belgien, Italien, England, Deutschland, Spanien, UkraineFrankreich, Polen, Schweiz, Kroatien, Niederlande, RusslandPortugal, Türkei, Dänemark,, Schweden, TschechienWales, Finnland, Sieger Play-off A, Sieger Play-off B, Sieger Play-off C, Sieger Play,off D.