i Sanitäter tragen den tödlich verletzten Fußballer Jesús de Miguel vom Platz. IMAGO/AgenciaLOF Mediziner erklärt Toter Star: "Versagen lebensnotwendiger Hirnfunktionen" Nach einem brutalen Foul ist der spanische Fußballer Jesus de Miguel in Folge an einem Herzstillstand gestorben. Ein Arzt erklärt die Zusammenhänge. Von Sport Heute 03.11.2026, 19:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Tragödie erschüttert den spanischen Fußball! Jesus de Miguel, Stürmer des Zweitligisten CD Teneriffa, ist im Alter von nur 30 Jahren gestorben. Der Fußballer war am Montagabend in der Nachspielzeit der Partie gegen den FC Andorra von Torhüter Jesus Owono (25) brutal mit dem Knie niedergerammt worden und hatte anschließend einen Herzstillstand erlitten. Am Dienstagmorgen folgte die traurige Nachricht von seinem Tod.

"Schädelverletzung"

Auf dem Video ist die Heftigkeit des Zusammenpralls zu erkennen. Auf focus.de beleuchtet Dr. Jürgen Scharhag, Fußballmediziner des DFB sowie Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie die möglichen Ursachen für den anschließenden Tor.

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"Aufgrund der Schilderungen in den Medien ist von einer Schädelverletzung mit akuter oder nachfolgender Beteiligung des Gehirns auszugehen, die durch das Versagen lebensnotwendiger Hirnfunktionen zum Tode geführt haben", mutmaßt der Top-Mediziner.

"Ein Herzstillstand beziehungsweise die Auslösung lebensbedrohlicher Herzrhythmusstörung kann davon eine indirekte Folge sein."

Weiters erklärt Scharhag: "Die in manchen Medien zusätzlich beschriebene schwere Verletzung im Brustbereich kann akut oder nachfolgend ebenfalls zum Herzversagen geführt haben. Aber: Die genaue Todesursache können nur die involvierten Ärzte benennen."

Auf dem Weg ins Spital wiederbelebt

Der tragische Zwischenfall hatte sich in der Nachspielzeit des Spiels, als de Miguel in hohem Tempo kurz hinter der Mittellinie vom mit vollen Tempo herauslaufenden Tormann des FC Andorra gefoult wurde. De Miguel hatte bei dem heftigen Zusammenprall mit dem Torwart Jesús Owono offensichtlich Verletzungen am Kopf erlitten, krümmten sich am Boden liegend vor Schmerzen.

Auf dem Weg ins Spital musste de Miguel im Krankenwagen wiederbelebt werden. Zu diesem Zeitpunkt war der Stürmer bewusstlos, atmete aber noch selbstständig.

Polizei ermittelt gegen Torhüter

In der Nacht verschlechterte sich der Zustand des Spaniers dramatisch. Am Morgen teilte der Klub den Tod des 30-Jährigen mit.

Der Torhüter erhielt für seine Aktion sofort die rote Karte. In der Kabine weinte er laut Berichten und betete für de Miguel.

Inzwischen ermittelt die spanische Polizei wegen fahrlässiger Tötung gegen Owono.