Toyboy Kyle (31) liebt seine 91-jährige Marge

Manche lieben lieber ungewöhnlich: Ein 31-jähriger Amerikaner erobert die Herzen der Großmütter.

Dieses Paar zieht Blicke auf sich: Der 31-jährige Kyle aus Pittsburgh (USA) bevorzugt Frauen im reifen Alter. Wenn er mit seiner 91-jährigen Freundin Marge um die Häuser zieht, sehen die beiden eher nach Enkel und Oma aus, als nach einem Liebespaar. Zumindest, bis es körperlich wird, denn Kyle verwöhnt seine Liebhaberinnen auch in aller Öffentlichkeit mit Küssen und Zuneigung.Für Marge (91, steht auf Häkeln, heiße Dessous und Sex) ist die Beziehung mit 60 Jahren Altersunterschied ein wahrer Jungbrunnen. "Was die Leute denken, ist mir egal", so die Pensionistin. Nur eine muss sie von sich überzeugen: Kyles Mutter, die von den Vorlieben ihres Sohnes nicht unbedingt begeistert ist. Wie das erste Treffen der beiden verlief, siehst du im Video oben.Was hältst du von? Schreib einen Kommentar und diskutiere mit! (pic)