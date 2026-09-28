i Nach mehr als sechs Jahren zieht Jan Böhmermann beim "ZDF Magazin Royale" selbst den Schlussstrich. IMAGO/Panama Pictures Diese Reaktion überraschte ihn "Tränen in den Augen" – Böhmermann spricht über TV-Aus Nach mehr als sechs Jahren zieht Jan Böhmermann beim "ZDF Magazin Royale" selbst den Schlussstrich. Jetzt erklärt der Satiriker, warum er aufhört. Von Newsdesk Heute 28.09.2026, 19:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Jan Böhmermann steht fest: Mit 45 Jahren will er noch einmal etwas Neues machen. Deshalb endet sein "ZDF Magazin Royale" nach mehr als sechs Jahren – und zwar auf seinen eigenen Wunsch.

Im Podcast "Fest & Flauschig" mit Olli Schulz stellte Böhmermann klar, dass die Entscheidung allein von ihm gekommen sei. Als er dem ZDF mitteilte, die Sendung auslaufen lassen zu wollen, sei die Geschäftsleitung überrascht gewesen. "Die haben auch nicht genau gewusst, wohin mit ihren Händen und Gefühlen."

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Auch ZDF-Intendant Norbert Himmler habe emotional reagiert. "Das habe ich sowohl der ZDF-Geschäftsleitung gesagt, der Intendant Dr. Norbert Himmler, (hat) auch Tränen in den Augen gehabt. 'Jan, was mache ich denn jetzt?'" Böhmermann habe darauf geantwortet: "Ja, guck dich um auf dem Markt, es gibt so viele andere, die wollen das machen."

Böhmermann will neue Sendung

Der Satiriker erklärte seinen Schritt auch mit dem richtigen Zeitpunkt. Aktuell mache ihm die Sendung noch Spaß, ob das in zwei Jahren ebenfalls so wäre, wisse er aber nicht. "Und deswegen habe ich gedacht, nee, komm, weißt du was, ich möchte echt - ich bin 45, aber gefühlt 35 - ich möchte gerne nochmal eine neue Sendung machen. Ganz einfach."

Am 18. Dezember läuft das "ZDF Magazin Royale" zum letzten Mal. Ganz vorbei könnte die Zusammenarbeit mit dem Sender aber nicht sein. Das ZDF befindet sich "aktuell in guten Gesprächen mit Jan Böhmermann zu einem möglichen neuen Show-Konzept".

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Abschied vom Team fällt schwer

Besonders belastend sei für Böhmermann gewesen, welche Folgen seine Entscheidung für die Mitarbeiter hat. "Es ist natürlich eine herzzerreißende, viele Konsequenzen nach sich ziehende, furchtbare, auf vielen Ebenen für viele Menschen furchtbare Entscheidung von mir. Eine sehr einsame Entscheidung."

Seinem Team das Aus mitzuteilen, sei "furchtbar" gewesen. "Möchte ich nie wieder machen", sagte er. "Es tut mir total leid, vor allem weil die Kolleginnen und Kollegen einfach die Besten sind."