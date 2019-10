Trafikanten sollen Fans zum Israel-Match locken

Es ist die Vorentscheidung in Sachen EM-Teilnahme – und dennoch haben sich bis jetzt nur knapp 23.000 Fans Karten für das Duell mit Israel besorgt. Trafikanten sollen jetzt helfen...

Österreichs Nationalmannschaft ist seit vier Spielen ungeschlagen, im EM-Quali-Duell mit Israel am Donnerstag geht es um "Alles oder nichts". Und dennoch hält sich das Interesse der Fans an Arnautovic, Alaba und Co. in höchst überschaubaren Grenzen. Knapp 23.000 Karten wurden bis jetzt unter das Fan-Volk gebracht, statt einem Hexenkessel droht der ÖFB-Elf ein halbleeres Ernst-Happel-Stadion.Um doch noch mehr Leute in das Stadion zu bekommen, schlägt der ÖFB jetzt einen kuriosen Weg ein. Sponsor tipp3 legt in 3.200 Annahmestellen, auch als Trafiken bekannt, noch Gratistipps im Wert von 100.000 Euro auf.Zugleich wurden die Trafikanten angewiesen, ihre geschätzte Kundschaft doch bitte zu einem Besuch des EM-Quali-Hits zu motivieren. Mit der Hoffnung, dass so doch noch mehr als 30.000 Fans ihren Weg ins Stadion finden...