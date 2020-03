Trotz Corona: Maradona bekommt Kuss von Tevez

Da hat jemand keine Angst vor einer Virus-Erkrankung! Carlos Tevez drückt Argentinien-Ikone Diego Maradona einen dicken Kuss auf die Lippen. Der Hintergrund ist emotional.

In Zeiten der Ausbreitung des Coronavirus wird den Menschen eigentlich empfohlen, größere Veranstaltungen zu meiden und allen Ansteckungs-Risiken nach Möglichkeit aus dem Weg zu gehen. Doch bei Carlos Tevez waren die Emotionen einfach zu groß. Er ergriff den Kopf von Maradona mit beiden Händen, drückte ihm einen dicken Kuss auf die Lippen."Ich musste ihn einfach küssen, das hat Glück gebracht", rechtfertigte der Torjäger der Boca Juniors seine Tat. Hintergrund: Am letzten Spieltag der argentinischen Superliga ging es in einem Fernduell um den Titel. Die Boca Juniors siegten gegen Maradona-Klub Gimnasia La Plata mit 1:0. Tevez sicherte seinem Team mit dem Goldtor in der 72. Minute die Meisterschaft gegen River Plate. Der Erzrivale kam bei Atletico Tucuman über ein 1:1 nicht hinaus."Manchmal muss man das Glück einfach erzwingen", lachte Tevez nach dem Spiel. Maradona wird die Rolle als Glücksbringer nicht gestört haben. Er bestritt in seiner Karriere 40 Spiele für die Boca Juniors und erzielte 28 Tore. Von den Fans wird er als Klub-Ikone verehrt.