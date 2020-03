Trotz Corona: ÖFB-Team will gegen Türkei spielen

Am Dienstag stellte die Bundesregierung verschärfte Maßnahmen im Kampf gegen den Coronavirus vor. Davon betroffen ist auch Österreichs Fußball-Nationalteams. Die Spiele des ÖFB-Teams sollen aber stattfinden.

Der österreichische Verband gab am Dienstag bekannt, dass die Testspiele in Wales (27. März, Swansea) und gegen die Türkei (30. März) wie geplant ausgetragen werden sollen.Sportveranstaltungen über 500 Zuschauer wurden durch die Regierung jedenfalls untersagt. Der Klassiker gegen die Türkei mit einem bestens besuchten Ernst-Happel-Stadion könnte also zum Geisterspiel werden."Oberste Prämisse war und ist, die jeweilige Situation sachlich zu bewerten, unaufgeregt zu handeln und umsichtige Entscheidungen zu treffen", erklärte der ÖFB in einer Stellungnahme.Die genaue Vorgangsweise soll am Mittwoch in einem Treffen mit den zuständigen Behörden und Vertretern des Krisenstabs besprochen werden. "Der ÖFB wird alle Vorbereitungen und Vorkehrungen treffen, um die beiden Spiele unter Berücksichtigung der neuen Situation zur Austragung zu bringen."