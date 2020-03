Trotz EM-Absage: Neuer ÖFB-Vertrag für Foda?

Nach der Verschiebung der Fußball-EM auf 2021 steht beim ÖFB nun die Teamchef-Frage an. Bekommt Franco Foda einen neuen Vertrag?

Der Kontrakt des Deutschen mit dem österreichischen Fußballbund läuft noch bis 31. Juli, war bis nach der EM-Endrunde geplant. In den nächsten Wochen muss also eine Lösung her.Dies war allerdings ohnehin angepeilt. Der ÖFB meinte zuletzt, die Teamchef-Frage bis vor den Start der paneuropäischen EM klären zu wollen.Foda soll einen neuen Vertrag erhalten. "Wir sind in guten Gesprächen und ich bin überzeugt, dass wir sie in absehbarer Zeit zu einem Abschluss bringen", sagte ÖFB-Präsident Leo Windtner derFoda, der seit November 2017 im Amt ist, zeigte sich vorerst zurückhaltend. "Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht und es spielt für mich auch überhaupt keine Rolle. Wir haben andere Probleme zu lösen", so der 53-Jährige, der auch im Home Office arbeitet.Ein neuer Vertrag bis zum Ende der EM 2021 würde wohl nur wenig Sinn machen. Spekuliert wird über einen Kontrakt bis zum Ende der WM-Qualifikation im Herbst 2022. Wohl mit einer satten Gehaltserhöhung.