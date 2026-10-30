i Hier landete Flavio Bolsonaro in den USA. REUTERS Aus USA finanziert Trump-Berater charterte Fluchtflugzeug von Bolsonaro Flavio Bolsonaro hat sich nach seiner verlorenen Wahl in die USA abgesetzt. Dabei soll er Hilfe von einem Vertrauten von Donald Trump erhalten haben. Von Newsdesk Heute 30.10.2026, 17:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach seiner verlorenen Wahl in Brasilien setzte sich Flavio Bolsonaro in die USA ab. Damit hatte er gegen ein Ausreiseverbot des Obersten Gerichtshofs in Brasilien verstoßen. Am Mittwoch landete er dann mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern auf dem Privatflughafen Opa-Locka nahe Miami.

Bolsonaro war dabei über Argentinien und Ecuador in die USA gereist. Nun wurden neue Details zu seiner Flucht öffentlich. Demnach soll das verwendete Flugzeug von einem Vermittler über ein US-Bankkonto bezahlt worden sein. Diese Angaben wurden seitens der Airline bestätigt.

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150.000 Dollar bezahlt

Der Vermittler soll sowohl die argentinische als auch die US-Staatsangehörigkeit besitzen. Die Reise von Bolsonaro war jedenfalls nicht billig. Insgesamt 150.000 Dollar (rund 130.000 Euro) sollen von einem Firmenkonto bei einer US-Bank auf ein Konto bei einer argentinischen Bank geflossen sein.

Dabei gebe es laut Medienberichten auch eine Spur in den Vertrautenkreis von US-Präsident Donald Trump. Hier soll ein Berater des US-Präsidenten im Mittelpunkt stehen. Wie "Wall Street Journal" und "New York Times" berichten habe Jason Miller den Flieger gechartert.

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Er begleitete Trump bereits durch alle drei seiner Präsidentschaftskampagnen und soll laut CNN als Sonderbeauftragter der Regierung arbeiten. Seitens des Weißen Hauses gab es vorerst keine Stellungnahme.