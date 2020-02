Undertaker-Comeback bei WWE Super Showdown

Zwei Mal in Jahr gibt sich die WWE in Saudi-Arabien die Ehre. Der Wrestling-Marktführer ebnete im nahen Osten den Weg zur Wrestlemania 36. Wir haben alle Ergebnisse für euch!

Beim WWE Super Showdown standen beide World-Titel auf dem Spiel. Bray Wyatt musste gegen Goldberg ran, Brock Lesnar kämpfte gegen Ricochet. Zudem gab es ein hochkarätiges Comeback!In einem Gauntlet-Match wurde erstmals die neue Tuwaiq-Trophy ausgefochten. Bobby Lashley, R-Truth, Erick Rowan und Andrade schieden aus, es blieb nur noch AJ Styles im Ring.Als der Phenomenal One auf seinen nächsten Gegner Rey Mysterio wartete, wurde dieser Backstage von Gallows und Anderson verdroschen. Der Undertaker sprang ein, verpasste AJ einen Chokeslam und holte den Sieg - der Auftakt für eine heiße Wrestlemania-Fehde!Wir haben neue Smackdown Tag-Team-Champions! The Miz und John Morrison haben The New Day geschlagen und sind zurück auf dem Thron!Die Raw Tag-Team-Titel bleiben allerdings bei Seth Rollins und Murphy, der Monday Night Messiah und sein Jünger besiegten die Street Prophets.Im WWE-Champioship-Match machte Brock Lesnar mit Ricochet kurzen Prozess, "The Beast Incarnate" war für den wendigen Highflyer nicht zu biegen.Die Fehde zwischen Baron Corbin und Roman Reigns fand im Steel Cage seinen brutalen Abschluss. Der "Big Dog" setzte sich endlich gegen den vorlauten "King" durch.Im erste zweiten Frauen-Match der Geschichte in Saudi-Arabien konnte sich Bayley gegen Naomi durchsetzen und behält ihren Smackdown-Titel.Goldberg hat es doch tatsächlich gepackt! Die WCW-Legende nahm Bray Wyatt nach vier Spears und einem Jackhammer den Universal-Titel ab. Mit einem riesigen Feuerwerk und verwunderten Fans ging der Super Showdown zu Ende.