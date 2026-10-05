StartseiteÖsterreich
Gerichtshammer
Gerichtshammer
Getty Images
In eigener Sache

Urteilsveröffentlichung Lipphart-Kirchmeir

Dr. Harald Lipphart-Kirchmeir begehrt folgende Urteilsveröffentlichung
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
05.10.2026, 16:08
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

"Im Namen der Republik

Durch Veröffentlichungen vom 19.2.2026 auf der Website www.heute.at mit den Überschriften "Toter Häftling – Anstaltsleiter ist „stolz" auf Beamte“ und "Toter Häftling: Gefängnischef „stolz", Politik reagiert“ mit dem weiteren sinngemäßen Inhalt, der Antragsteller sei stolz auf jene Beamten, die auf einen später verstorbenen Insassen eingeprügelt haben und gegen die und sechs weitere Beamte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ermittle, wurde in einem Medium in Bezug auf den Antragsteller Hofrat Dr. Harald Lipphart-Kirchmeir, M.A. der objektive Tatbestand der üblen Nachrede hergestellt (§ 6 Abs 1 MedienG). Für die dadurch erlittene persönliche Beeinträchtigung wurde die Antragsgegnerin DJ Digitale Medien GmbH als Medieninhaberin zur Zahlung einer Entschädigung an den Antragsteller verurteilt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Landesgericht für Strafsachen Wien

Abt. 116, am 23.4.2026"

red,Akt. 08.10.2026, 09:04, 05.10.2026, 16:08

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote