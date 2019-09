Verletzt! So steht es um ÖFB-Fanliebling Laimer

Konrad Laimer spielte zuletzt für Österreich groß auf, bei Leipzig musste er im CL-Duell bei Benfica aber verletzt vom Rasen. Fällt er jetzt in der EM-Quali aus?

Vor dem so wichtigen EM-Qualifikationsduell mit Israel am 10. Oktober in Wien zittert ÖFB-Teamchef Franco Foda bereits um David Alaba, der mit einem Muskelfaserriss aktuell verletzt ausfällt.



Der erste Spieltag der Champions-League-Gruppenphase ließ die Sorgenfalten Fodas noch größer werden – schließlich verletzte sich mit Konrad Laimer ein wichtiger Eckpfeiler der Nationalmannschaft. Der 22-jährige Mittelfeldspieler in Diensten von RB Leipzig musste gegen Benfica Lissabon in der 39. Minute verletzt vom Rasen, nachdem er zuvor einen Schlag auf das Sprunggelenk abbekommen hatte.



Doch Laimer hatte scheinbar Glück im Unglück, dürfte nicht schwerer verletzt sein. "Es ist augenscheinlich nichts strukturelles", erklärte sein Trainer Julian Nagelsmann nach Spielende. "Ich gehe davon aus, dass es nichts Dramatisches ist."



Eine genauere Diagnose steht allerdings noch aus.