i Max Verstappen über Charles Leclerc: "Karma ist eine B***!" IMAGO/IPA Sport Verbaler Schlagabtausch Verstappen-Streit eskaliert: "Weit unter meinem Niveau" Max Verstappen macht sich nach seinem Sieg in Las Vegas über George Russell lustig – und teilt in einem bizarren Interview ordentlich aus. Von Sport Heute 22.11.2026, 11:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Max Verstappen gewinnt den Grand Prix von Las Vegas, doch bei der anschließenden Pressekonferenz sorgt nicht nur sein Sieg für Gesprächsstoff. Der Niederländer nutzt die Gelegenheit, um gegen seinen langjährigen Rivalen George Russell auszuteilen. Besonders dessen folgenschwerer Fahrfehler kurz vor Rennende bereitet dem Red-Bull-Piloten offenbar große Freude.

"Es war ehrlich fantastisch, als ich in den Spiegel geschaut und gesehen habe, was passiert ist", spottet Verstappen über den Mercedes-Piloten. Russell hatte sich zwei Runden vor Schluss bei einem Überholmanöver verbremst und damit einen möglichen Podestplatz verspielt. Statt auf dem Stockerl landet der Brite schließlich nur auf Rang neun.

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Verstappen beobachtet die Szene aus seinem Cockpit und kann sich einen weiteren Seitenhieb nicht verkneifen. "Da dachte ich mir: Fantastisch! Mein Tag wird immer besser", höhnt der Rennsieger.

Verstappen zeigt Russell Mittelfinger

Dass zwischen den beiden Formel-1-Stars dicke Luft herrscht, hatte sich bereits vor dem Rennen gezeigt. Im Freien Training waren Verstappen und Russell erneut aneinandergeraten. Der Red-Bull-Pilot behinderte seinen Konkurrenten auf einer schnellen Runde.

Als sich die beiden Fahrer anschließend begegneten, zeigte Verstappen dem Briten sogar den Mittelfinger. Die jüngsten Provokationen sind allerdings nur das nächste Kapitel einer bereits länger andauernden Fehde.

Schon Ende 2024 war der Streit zwischen den beiden eskaliert. Nach einem Zwischenfall im Qualifying von Katar lieferten sich Verstappen und Russell über mehrere Interviews hinweg einen heftigen verbalen Schlagabtausch.

"Er redet viel neben der Strecke"

Auch nach seinem Triumph in Las Vegas macht Verstappen deutlich, was er von seinem Rivalen hält. Dabei geht der Niederländer weit über einen harmlosen Seitenhieb hinaus.

"Die Sache ist, er redet viel neben der Strecke, und ehrlich gesagt stört mich das überhaupt nicht, weil er so weit unter meinem Niveau ist", schießt der Red-Bull-Star gegen Russell. Während Verstappen in Las Vegas seinen Sieg feiert, bleibt seinem Mercedes-Rivalen nach dem missglückten Überholmanöver nur Platz neun.