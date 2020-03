14.03.2020 10:19 Vettel flüchtete vorzeitig vor Coronavirus

Eigentlich hätte an diesem Wochenende die große Formel-1-Party in Melbourne steigen sollen. Doch aufgrund des Coronavirus wurde das Auftakt-Rennen abgesagt. Fans fühlten sich durch das ständige Hin und Her der FIA im Stich gelassen. Nun wurde bekannt, dass Ferrari-Star Sebastian Vettel schon vor der offiziellen Absage nach Dubai geflüchtet war.