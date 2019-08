Vettel ohne Heim-Rennen: "Absoluter Schwachsinn!"

Sebastian Vettel bedauert das Formel-1-Aus in Deutschland im kommenden Jahr und hat die Entscheidung der Verantwortlichen deutlich kritisiert.

"Dass Deutschland im Kalender fehlt, ist schade. Ich denke, dass die Formel 1 Deutschland braucht", sagte der 32-Jährige am Donnerstag im Fahrerlager von Spa-Francorchamps. Es sei "Schwachsinn", Deutschland abzuwinken.Vettel will die Hoffnung aber nicht aufgeben, "dass wir bald wieder dabei sind", meinte der viermalige Weltmeister vor dem Start in die zweite Saisonhälfte mit dem Großen Preis von Belgien. Er war beim packenden Heimrennen Ende Juli auf dem Hockenheimring im Ferrari Zweiter hinter Max Verstappen von Red Bull geworden. Der Rennkalender für die kommende Saison wurde am Donnerstag veröffentlicht. 22 Grand Prix sind geplant und damit so viele wie noch nie in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse. Deutschland fehlt darin.15.03. GP von Australien in Melbourne22.03. GP von Bahrain in Sachir05.04. GP von Vietnam in Hanoi19.04. GP von China in Schanghai03.05. GP der Niederlande in Zandvoort10.05. GP von Spanien in Barcelona24.05. GP von Monaco in Monte Carlo07.06. GP von Aserbaidschan in Baku14.06. GP von Kanada in Montreal28.06. GP von Frankreich in Le Castellet05.07. GP von Österreich in Spielberg19.07. GP von Großbritannien in Silverstone02.08. GP von Ungarn in Budapest30.08. GP von Belgien in Spa-Francorchamps06.09. GP von Italien in Monza20.09. GP von Singapur27.09. GP von Russland in Sotschi11.10. GP von Japan in Suzuka25.10. GP der USA in Austin01.11. GP von Mexiko in Mexiko-Stadt15.11. GP von Brasilien in Sao Paulo29.11. GP von Abu Dhabi (pip)