Wahl im Ländle beeinflusst Kurz und Kogler wenig

Nach der Landtagswahl in Vorarlberg stehen die Zeichen dort wieder auf Schwarz-Grün. Auf Bundesebene darf man sich da jetzt trotzdem nicht zuviel erwarten.

Nicht vergleichbar

Wenigstens Rückschlüsse

Das Wahlergebnis in Vorarlberg war am Sonntag sehr eindeutig: Beide Regierungsparteien, ÖVP und Grüne, konnten zulegen . Es ist also sehr wahrscheinlich, dass es auf Landesebene wieder eine ÖVP/Grüne-Koalition geben wird. Österreichweit schaute man heuer besonders genau nach Vorarlberg , weil viele Politik-Beobachter hier nach Parallelen zur Bundesebene suchen. Schwarz-Grün in Vorarlberg, macht das auch Türkis-Grün auf Bundesebene wahrscheinlicher? Bedeutet das Rückenwind für Werner Kogler?Die Politiker selbst beantworten diese Fragen eher defensiv. Während sich Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) sicher ist, seine eigene Koalition mit den Grünen fortsetzen zu wollen, bleibt er in Sachen Bund vorsichtig.Denn: "Die Grünen in Wien sind nicht vergleichbar mit den Grünen in Vorarlberg", wie er dem Ö1 Morgenjournal sagte. Auf Landesebene habe man sehr viele Gemeimsamkeiten, das müsse auf Bundesebene nicht unbedingt der Fall sein. Vor allem auch, weil sich die Aufgaben, die es zu bewältigen gilt, sehr unterscheiden. Bundespolitik sei hier doch ganz anders als Landespolitik.Keine großen Querverbindungen sieht auch Grünen-Chef Werner Kogler, der sich am Montag in Sachen Sondierungsteam noch nicht in die Karten schauen lassen wollte Trotzdem könne man aus der Vorarlberg-Wahl Rückschlüsse ziehen. Strategisch sei jedenfalls auch dort der Kurs der Grünen aufgegangen, man habe - nach der Nationalratswahl - auch in Vorarlberg ein historisches Ergebnis eingefahren.In seinen Einschätzungen zu eventuellen Parallelen zwischen den Verhandlungen in Vorarlberg und jenen auf Bundesebene pflichtete er Wallner bei: Da seien die zu besprechenden Aufgabengebiete ganz andere.