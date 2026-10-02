i Eine Nachzählung stellt das Ergebnis in einem Berliner Wahlkreis auf den Kopf. (Symbolbild) istock Stimmen falsch gezählt Wahlpanne in Berlin – jetzt gewinnt die AfD dazu Eine Wahlpanne stellt das Ergebnis in Berlin auf den Kopf: Nach einer Nachzählung geht ein zunächst der CDU zugesprochenes Direktmandat an die AfD. Von Newsdesk Heute 02.10.2026, 14:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Nachzählung stellt das Ergebnis in einem Berliner Wahlkreis auf den Kopf. Statt der zunächst als Siegerin gemeldeten CDU-Kandidatin Bettina Meißner geht das Direktmandat in Spandau nun an AfD-Kandidat Tommy Tabor, wie die deutsche "Bild" berichtet.

Bei der Wahl am 20. September war Meißner zunächst mit 80 Stimmen Vorsprung als Gewinnerin geführt worden. Die öffentliche Nachzählung ergab jedoch: Tabor liegt mit 34 Stimmen vorne. Insgesamt waren 118 Stimmen falsch übermittelt worden.

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Parlament schrumpft um fünf Sitze

Die Korrektur hat Folgen für das gesamte Berliner Abgeordnetenhaus. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate schrumpft das Parlament nach aktuellem Stand von 158 auf 153 Sitze. Fünf Abgeordnete von CDU, SPD, Grünen und Linken verlieren dadurch ihre Mandate.

Rot-Grün-Rot behält seine Mehrheit, der Vorsprung sinkt jedoch von 16 auf 14 Stimmen. Eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen käme auf 79 der 153 Sitze und hätte damit nur zwei Stimmen Vorsprung.

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Ergebnis wird erneut geprüft

Auffälligkeiten hatte es im Ortsteil Hakenfelde gegeben. Dort waren für die AfD zunächst 130 Erst-, aber 202 Zweitstimmen gemeldet worden. Auch bei der CDU gab es einen auffälligen Unterschied von 55 Stimmen.

Die Nachzählung vom Donnerstag soll am Freitag noch einmal überprüft werden. Landeswahlleiter Stephan Bröchler betont: "Die neuen Zahlen kann ich bestätigen. Aber es ist kein neues Wahlchaos! Es greifen die Kontrollmechanismen, die rechtlich vorgesehen sind. Wir sind in der Prüfphase, die zeigt, wie sorgfältig vorgegangen ist. Wir haben momentan noch ein vorläufiges Ergebnis und keine Mandate verteilt – das endgültige wird erst am 12. Oktober im Landeswahlausschuss festgestellt, und erst dann erhalten die Abgeordneten ein Schreiben von mir."