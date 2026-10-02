i Russland oder EU – in welche Richtung wendet sich Alexander Lukaschenko? REUTERS Erstaunliche Signale aus Minsk Lukaschenko sucht plötzlich wieder Nähe zum Westen Belarus öffnet sich wieder Richtung Westen. Die USA lockern Sanktionen, Polen nimmt Gespräche auf – doch die EU bleibt vorerst hart. Von Newsdesk Heute 02.10.2026, 11:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach Jahren der Isolation versucht Belarus offenbar erneut, seine Beziehungen zum Westen zu verbessern – das zeigt eine Analyse des "Kyiv Independent". Machthaber Alexander Lukaschenko setzt dabei auf eine Strategie, die Minsk bereits nach früheren politischen Krisen verfolgt hat: vorsichtige Zugeständnisse machen, Gespräche aufnehmen und auf eine Lockerung der Sanktionen hoffen.

Besonders weit ist die Annäherung mit den USA. US-Präsident Donald Trump kündigte am 21. September einen großen Deal über belarussisches Kali an. Das für Düngemittel wichtige Rohstoffgeschäft könnte Belarus wirtschaftlich helfen und gleichzeitig amerikanischen Bauern günstigere Lieferungen ermöglichen.

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Hunderte Gefangene freigelassen

Die Gespräche zwischen Washington und Minsk zeigen bereits konkrete Folgen. Seit Jänner 2025 wurden im Zuge der Annäherung rund 500 politische Gefangene freigelassen. Im Gegenzug lockerten die USA Sanktionen gegen die wichtige belarussische Kali-Industrie. Bereits im Oktober sollen laut dem Bericht 30.000 Tonnen Kali in New Orleans eintreffen.

Die politische Repression ist damit allerdings keineswegs beendet. Mehr als 880 politische Gefangene befinden sich dem Bericht zufolge weiterhin hinter Gittern.

Polen spricht wieder mit Belarus

Auch zwischen Belarus und Polen gibt es Bewegung. Polens Außenminister Radoslaw Sikorski traf im September seinen belarussischen Amtskollegen Maxim Ryschenkow. Es war das erste Treffen auf Ministerebene seit sieben Jahren.

Ein entscheidender Punkt ist die Lage an der gemeinsamen Grenze. Polen registrierte im ersten Quartal 2026 nur noch 158 illegale Grenzübertritte aus Belarus. Im selben Zeitraum 2022 waren es noch 3.306 gewesen.

Experten warnen allerdings davor, bereits von einem politischen Durchbruch zu sprechen. Belarus unterstützt weiterhin Russland und hat sich nicht grundsätzlich von Moskaus Krieg gegen die Ukraine distanziert.

EU bleibt bei Sanktionen

Für Lukaschenko liegt die größte Hürde deshalb weiterhin in Europa. Die EU hält an ihren Sanktionen gegen die belarussische Kali-Industrie fest. Besonders wichtig ist Litauen. Über den Hafen Klaipeda könnte Belarus sein Kali wesentlich günstiger in den Westen transportieren. Litauen lehnt eine Aufhebung der Sanktionen derzeit jedoch ab.

Spannend wird es im Februar 2027. Dann steht die Verlängerung der europäischen Sanktionen an. Experten rechnen damit, dass innerhalb der EU intensiv über den weiteren Umgang mit Minsk diskutiert wird.

Russland bleibt der entscheidende Faktor

Gleichzeitig muss Lukaschenko darauf achten, den Kreml nicht gegen sich aufzubringen. Belarus ist wirtschaftlich und militärisch eng mit Russland verbunden und stellte Moskau 2022 sein Staatsgebiet für den Angriff auf die Ukraine zur Verfügung.

Experten gehen davon aus, dass Russland die derzeitige vorsichtige Annäherung an den Westen toleriert, solange dadurch keine zentralen russischen Interessen gefährdet werden. Lukaschenko hat mit Washington bereits Zugeständnisse erreicht und tastet sich nun auch an Europa heran. Ob daraus eine echte politische Wende wird, hängt aber vor allem von zwei Seiten ab: der EU und dem Kreml.