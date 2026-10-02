i Bear Grylls ist immer noch im Survival-Game unterwegs – zwischenzeitlich aber auch auf Abwegen. IMAGO/ZUMA Press Wire Geheimnis am Ararat Was macht Bear Grylls eigentlich so? Du errätst es nie! Survival-Star Bear Grylls ist in der Osttürkei unterwegs. Dort begleitet er Forscher bei der Suche nach der legendären Arche Noah. Von Newsdesk Heute 02.10.2026, 13:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was macht eigentlich Bear Grylls? Wer jetzt an eine einsame Insel, einen Dschungel oder eine gefährliche Bergtour denkt, liegt daneben. Der britische Survival-Star beschäftigt sich derzeit mit einem der größten Rätsel der Bibel: der Arche Noah.

Grylls besuchte das Durupınar-Gelände in der Osttürkei nahe dem Berg Ararat und der iranischen Grenze. Seit Jahrzehnten sorgt dort eine auffällige, schiffsförmige Formation für Spekulationen. Manche glauben, dass sich dort Überreste der legendären Arche befinden könnten.

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"Unter meinen Füßen ist der Ort, an dem wir glauben, dass die Arche Noah liegt", schreibt Grylls in einem aktuellen Facebook-Posting. Radaruntersuchungen hätten demnach einen Hohlraum im Untergrund gezeigt.

Jetzt wird gebohrt

Genau deshalb wird derzeit genauer hingeschaut. Ein internationales Team untersucht das Gelände mit modernen Messverfahren und Bohrungen. Die Forscher wollen herausfinden, was sich tatsächlich unter der Oberfläche befindet.

Grylls erklärt seinen Millionen Fans, dass nun geklärt werden soll, ob die auffälligen Strukturen lediglich aus Gestein und Erde bestehen – oder ob dort tatsächlich etwas anderes verborgen liegt.

Eine wissenschaftliche Bestätigung für die Arche Noah gibt es bisher allerdings nicht. Auch die beteiligten Forscher warnen vor voreiligen Schlüssen. Die gemessenen Hohlräume könnten natürlichen Ursprungs sein. Proben aus dem Gelände werden untersucht, weitere Forschungen sind geplant.

"Noah war der erste Survivalist"

Für Grylls hat die Geschichte jedenfalls noch eine ganz andere Bedeutung. "Noah könnte der ursprüngliche Survivalist gewesen sein", schreibt der 52-Jährige. Er habe gebaut, obwohl es noch keinen Regen gab, weitergemacht, während die Welt über ihn lachte, und auf etwas vertraut, das er noch nicht sehen konnte.

Dass ausgerechnet Bear Grylls bei dieser Suche auftaucht, passt also ziemlich gut. Schließlich wurde der Brite mit seinen extremen Überlebensabenteuern weltberühmt.