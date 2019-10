WALTER steigt in Wien erstmals in den WWE-Ring

Die WWE kommt am 11. November in die Wiener Stadthalle und hat einen ganz großen Kracher auf Lager! Lokalmatador WALTER wird erstmals in einem Main-Roster-Fight zu sehen sein - und das ausgerechnet in seiner Heimatstadt Wien!

Die neue Match-Card für Wien

Die Sensation ist perfekt! NXT UK-Champion WALTER feierte erst vor wenigen Wochen mit seiner Gruppe Imperium sein Debüt bei NXT auf dem USA-Network. Nun wird der Wiener für die Europa-Tour im November "befördert".WALTER kommt gemeinsam mit den Stars von Smackdown in die Wiener Stadthalle. Wer noch keine Tickets für den 11. November hat, der sollte rasch zuschlagen.Der "Ring-General" wird in seiner Heimat auf Jordan Devlin treffen, es geht um den NXT UK-Titel.Roman Reigns and Daniel Bryan vs Erick Rowan and Luke HarperCharlotte Flair vs BayleyKofi Kingston vs King CorbinAli vs Shinsuke Nakamura w/Sami ZaynNew Day vs The RevivalAleister Black vs Andrade w/Zelina VegaShorty Gable vs Elias