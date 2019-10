Warum zögert Schwab bei neuem Rapid-Vertrag?

Die Länderspielpause ist vorbei, Rapid empfängt am Sonntag um 17:00 Uhr den Wolfsberger AC zum Top-Spiel. Eigentlich wollte man bis dahin schon die Vertragsverlängerung von Kapitän Stefan Schwab unter Dach und Fach bringen, es spießt sich aber noch.

"Jeder weiß wie ich zu Rapid stehe. Über Zahlen wurde noch gar nicht gesprochen", lässt Schwab in der Krone aufhorchen. Doch warum zögert Schwab?"Der sportliche Weg des Klubs steht im Vordergrund. Wir sollten immer international dabei sein, das sind die geilsten Spiele", erklärt der 29-Jährige. Spießt es sich also am sportlichen Misserfolg des Klubs?Die nächsten Tage werden zeigen, wie sich der Kapitän entscheidet, sein Vertrag läuft bekanntlich im Sommer aus. Mit seinem Kumpel Christopher Dibon holte sich Schwab Motivation für internationale Auftritte, die Rapidler besuchten den Serie-A-Hit Inter gegen Juventus im San Siro."Es hat gut getan einmal wegzukommen und als normaler Fan ohne Vereinsbrille so einen Hit anzuschauen", so Schwab. Am Sonntag wartet der heimische Hit gegen den WAC, es geht um Platz drei: "Wir werden uns nicht verstecken", verspricht der grün-weiße Leader.