Corona zwingt Ski-Weltcup in die Knie - Aare abgesagt

Paukenschlag im Ski-Weltcup! Nun wurde auch das letzte Ski-Wochenende der Damen in Aare aufgrund des Coronavirus abgesagt. Die Italienerin Federica Brignone ist damit Gesamt-Weltcupsiegerin.

Shiffrin entthront

Nach der Absage des Weltcup-Finales in Cortina d'Ampezzo wäre Aare die letzte Damen-Station gewesen.Der Parallel-Slalom, RTL und Spezialslalom wurden ersatzlos gestrichen, somit ist die Ski-Saison der Damen beendet."Aufgrund des Coronavirus hat die Gesundheitsbehörde Schwedens der FIS abgeraten, die Weltcup-Rennen in Aare durchzuführen. Die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Teilnehmer hat oberste Priorität", heißt es auf der Homepage des Weltverbandes.Drei Mitglieder des Organisationsteams seien laut FIS aktuell unter Quarantäne gestellt, nachdem sie über Corona-typische Symptome klagten.Mit der Absage fällt auch Mikaela Shiffrin um die Chance um, ihren Gesamtweltcup zu verteidigen. Die US-Amerikanerin wollte in Schweden ihr Comeback nach der Auszeit wegen des Todes ihres Vaters feiern.Ihr Manager und Ex-ÖSV-Läufer Kilian Albrecht kritisierte die FIS schon am Wochenende scharf aufgrund des Umgangs mit dem Coronavirus.