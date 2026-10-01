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"Heute"-Standpunkt

Wer wird in Zukunft Österreichs Nummer 1?

Wem gehört die Zukunft im ÖFB-Tor? In der neuen "Standpunkt"-Folge wird über die künftige österreichische Nummer eins diskutiert.
Sport Heute
Von Sport Heute
01.10.2026, 13:25
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Zwei Redakteure, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. In jeder Folge steht ein aktuelles Sportthema im Mittelpunkt, über das auch die User abstimmen können.

In Episode 31 geht es um die Zukunft im Tor des ÖFB-Teams. Christian Zawieschitzky machte bei seinem Debüt gegen den Kosovo auf sich aufmerksam und konnte zuletzt auch seinen Marktwert deutlich steigern.

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Bitter! ÖFB-Duo fällt für die kommenden Spiele aus

Doch ist Zawieschitzky schon ein ernsthafter Kandidat für die österreichische Nummer eins? Oder bleibt Alexander Schlager vorerst die erste Wahl im ÖFB-Tor?

    Mit Lukas Jungwirth und Florian Wiegele stehen zudem weitere junge Torhüter bereit, die sich für Einsätze im Nationalteam empfehlen wollen. Erich Elsigan diskutiert mit Patrick Gstettner darüber, wem die Zukunft im ÖFB-Tor gehört – und ob Zawieschitzky das Zeug zur neuen Nummer eins hat.

    red,01.10.2026, 13:25
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