Wieder Fußball! UEFA streamt legendäre Spiele

Der Ball rollt wieder! Zumindest im Netz. Die UEFA hat in Zeiten der Coronakrise ihr Archiv geöffnet und zeigt Fußball-Leckerbissen.

Wenn es schon keinen Live-Fußball gibt, holt der europäische Fußballverband absolute Klassiker als dem Archiv.Zu den eigentlich geplanten Europacup-Terminen wird jeweils ein absoluter Leckerbissen der Champions League oder Europa League auf uefa.tv gestreamt.Den Anfang macht am Dienstag das Champions-League-Duell zwischen Juventus und Atletico Madrid aus der abgelaufenen Saison.Am Mittwoch folgt dann ein Spiel, das in die Fußball-Geschichte eingegangen ist: Barcelonas Aufholjagd in der Champions League gegen Paris St.-Germain aus der Saison 2016(17. Am Donnerstag ist dann das Europa-League-Aufeinandertreffen zwischen Liverpool und Borussia Dortmund aus der Saison 2015/16 angesetzt.Schon am Wochenende hat die FIFA ein vergleichbares Projekt gestartet und 30 "unvergessliche" Spiele der WM-Geschichte auf fifa.com angeboten.