i Wiens Bürgermeister Michael Ludwig wird im Rahmen der Vorstandstagung zwei neue Projekte präsentieren. Sabine Hertel Leistbares Wohnen Neues Großprojekt in Wien – Ludwig kündigt Pläne an Bürgermeister Michael Ludwig kündigt ein neues Stadtentwicklungsprojekt für Wien an. Am Freitag will er bei der SPÖ-Tagung erste Details präsentieren. Von Wien Heute 16.10.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Leistbares Wohnen steht am Freitag im Mittelpunkt einer Vorstandstagung der Wiener SPÖ. Bürgermeister Michael Ludwig (SP) will dabei zwei neue Vorhaben präsentieren: ein neues Beratungsformat der Baupolizei und ein Stadtentwicklungsprojekt.

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Wie bleibt Wohnen in Wien leistbar? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Wiener SPÖ am Freitag, 16. Oktober, bei einer Vorstandstagung im Catamaran. Rund 70 Teilnehmer werden an diesem Tag über die Zukunft des Wiener Wohnbaus diskutieren.

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Zwei neue Projekte

Besonders spannend dürften zwei angekündigte Projekte werden, deren Details Ludwig im Rahmen einer Pressekonferenz vorstellen will. Zum einen plant die Stadt ein neues Format der Baupolizei. Dieses soll den Wienern in den Bezirken maßgeschneiderte Beratung bieten.

Zum anderen will die SPÖ ein neues Stadtentwicklungsprojekt präsentieren. Wo dieses umgesetzt werden soll und welche Dimensionen es haben wird, wurde vorab noch nicht bekannt gegeben.

Bekenntnis zum leistbaren Wohnen

Unter dem Motto "Wien schafft Zuhause. Seit Generationen. Für Generationen." will die Partei bei der Tagung ihr Bekenntnis zum leistbaren Wohnen bekräftigen. Dabei setzt sie auf fünf zentrale Punkte: den weiteren Ausbau des geförderten Wohnbaus, den Schutz vor Spekulation und touristischer Kurzzeitvermietung, klimafitte Wohnungen, bedarfsgerechte Angebote für unterschiedliche Lebenssituationen sowie den Erhalt des Gemeindebaus.