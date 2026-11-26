i ? Punschen für den guten Zweck Wiener Feuerwehr schenkt Punsch aus – der Grund berührt Punsch, Schmankerl und Livemusik für den guten Zweck! Im Böhmischen Prater sammeln Wiener Feuerwehrleute Geld für die Familien verunglückter Kollegen. Von Maxim Zdziarski 26.11.2026, 21:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie riskieren im Einsatz ihre eigene Gesundheit, um anderen Menschen das Leben zu retten. Doch nicht immer kehren Feuerwehrleute unversehrt zu ihren Familien zurück. Hinter schweren Dienstunfällen und privaten Rückschlägen stecken oftmals dramatische Schicksale, die auch Angehörige vor enorme Herausforderungen stellen.

Genau diesen Familien wollen die Wiener Feuerwehrmänner in der Weihnachtszeit finanziell unter die Arme greifen. Dafür verwandelt sich das Bierstadl im Böhmischen Prater in Wien-Favoriten auch heuer wieder in einen vorweihnachtlichen Treffpunkt für den guten Zweck.

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Jeder Punsch hilft Familien

An allen vier Adventwochenenden, jeweils von Freitag bis Sonntag, schenken die Feuerwehrleute Punsch aus. Neben heißen Getränken und kulinarischen Schmankerln erwartet die Besucher auch musikalische Unterhaltung. Die Musiker treten unentgeltlich auf und unterstützen damit die Charity-Aktion. Auch der Betreiber des Bierstadls leistet seinen Beitrag.

Das Programm des "Charitypunsch der Wiener Wienerfeuerwehr" 2026. zVg

"Der Betreiber kommt uns sehr entgegen. Wir dürfen den Charity-Punschstand betreiben und dafür verlangt Herr Buchta-Geissler auch keine Miete", erzählt der Simmeringer Feuerwehrmann Stefan Bauer im Gespräch mit "Heute".

Seinen Dank spricht er auch an die jahrelangen Unterstützer der Aktion wie die Fleischerei Eder, Obstland-Kellerei Allacher und Gautier Mückstein & Ellinger aus. Neben den kulinarischen Schmankerln gibt es auch heuer wieder den aktuellen Feuerwehrkalender 2027 zu erwerben.

Der Reinerlös der bereits seit mehreren Jahren organisierten Aktion kommt direkt den Familien verunglückter Feuerwehrleute zugute. Wer also dort in der Adventzeit einen Punsch genießt, unterstützt gleichzeitig jene Familien, deren Angehörige im Einsatz für die Wiener Bevölkerung verunglückt sind.

Feuerwehr sorgt für Weihnachtszauber

Bauer und seine Kollegen waren übrigens auch federführend bei einer weiteren vorweihnachtlichen Initiative: Heuer wurde die Feuerwache Simmering festlich geschmückt – "Heute" berichtete. "Der Zuspruch der Nachbarschaft ist enorm und wir freuen uns, dass wir als Feuerwehr den Leuten die Weihnachtszeit ein wenig verschönern können."

Mit dem Charity-Punschstand im Böhmischen Prater zeigen die Wiener Feuerwehrleute einmal mehr, dass ihr Zusammenhalt weit über den Dienstalltag hinausgeht. Und genau darum geht es schließlich in der Adventszeit.