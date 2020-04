Stadtrat Hanke will Gasthäuser früher öffnen

Der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke spricht sich im "Heute"-Interview für eine schnellere Öffnung der Gastronomie und des Möbel- und Autohandels aus.

Kritik am Fahrplan der Bundesregierung

Shopping Center wieder öffnen

Schlange vor Baumarkt in Donaustadt

Der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke spricht sich in "Heute" für eine schnellere Öffnung der Gastronomie aus, als dies bisher von der österreichischen Bundesregierung vorgesehen ist. "Für Mitte Mai wünsche ich mir eine Teilöffnung der Restaurants", so Hanke.Die Bundesregierung hat für die Zeit nach Ostern ein schrittweises Hochfahren der Wirtschaft in Aussicht gestellt, das ist nun passiert. Bau- und Gartenmärkte dürfen nun wieder öffnen - zu wenig, geht es nach dem Wiener Finanzstadtrat. "Ich würde etwa die rund 6.000 Betriebe in der Wiener Gastronomie schneller wieder hochfahren. Denn von einem Mittagstisch profitieren nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Wiener Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", meint Hanke.Unter Einhaltung spezieller Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter und Gäste würde er eine Teilöffnung der Restaurants Mitte Mai begrüßen. Wiebereits berichtete, könnten Lokalen und Cafés bereits tatsächlich in wenigen Wochen öffnen , so der Geheimplan der Regierung.Auch wenn der Finanzstadtrat die Öffnung der österreichweit rund 14.300 kleinerer Geschäfte befürwortet (siehe auch Video unten) , fordert er zugleich, dass auch der Möbel- und Autohandel wieder aufsperren darf. "Die haben ja genug Fläche, damit der Sicherheitsabstand gewährt ist. Vergessen dürfen wir auch nicht die kleinen Geschäfte in den Shopping Center – die ja, reduziert auf Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Drogerien – durchgehend geöffnet waren. Warum diese nicht aufsperren dürfen, kann ich nicht ganz nachvollziehen, hier wünsche ich mir mehr Einbeziehung".Die Wiener hätten in den letzten Wochen bewiesen, dass sie sehr diszipliniert sind und sich an die Sicherheitsvorgaben halten, so Hanke. Wenn sich jeder an die Vorgaben der Schutzmasken und des Sicherheitsabstandes halten würde, "dann sehe ich weitere Öffnung als durchaus machbar an, ohne dass die Kurve der Infektionen nach oben schnellt", ist sich der SPÖ-Stadtrat sicher.