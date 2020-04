Wird LASK am Mittwoch zum Corona-Meister?

Der ÖFB entscheidet am Mittwoch über die Meister-Frage bei einem Liga-Abbruch.

Unmittelbar nach Ostern entscheidet sich die Zukunft des Fußballs in Österreich. In einer ÖFB-Krisenkonferenz wird entschieden, ob der LASK bei einem Abbruch zum Corona-Meister wird.

Im Zuge der Corona-Krise diskutiert das ÖFB-Präsidium am Mittwoch den weiteren Saisonverlauf. Dabei geht es um sämtliche Fußballbewerbe in Österreich. Von den Amateurmeisterschaften über Nachwuchs-Bewerbe, die Frauen-Ligen und den ÖFB-Cup bis hin zur Bundesliga.Dann entscheidet sich auch, ob die Bundesliga-Saison bei einem Abbruch voll gewertet werden würde. Und wenn ja, nach welcher Grundlage. Die Entscheidung über den österreichischen Fußball-Meister liegt allein beim ÖFB.Entschieden wird, ob der komplett gespielte Grunddurchgang als Meisterschaft hergenommen werden könnte, der LASK damit den ersten Titel seit 1965 erhalten würde. Damit würde sich Österreich am belgischen Modell anlehnen. Dort wurde die Liga bereits abgebrochen, Brügge zum Meister gemacht. Zum Unmut der UEFA, die mit dem Ausschluss aus den Europacup-Bewerben drohte. Alternativ könnte die Saison annulliert werden.Daran angeschlossen stellt sich die Frage nach den Europacup-Startplätzen. Diese könnten wohl nach dem Stand des Grunddurchgangs vergeben werden. Problematisch ist da allerdings der ÖFB-Cup. Denn auch das für 1. Mai angesetzte Finale zwischen Red Bull Salzburg und Austria Lustenau kann vorerst nicht gespielt werden. Vom Ergebnis ist aber die Verteilung der Startplätze über die Liga abhängig. Auch die Auf- und Abstiegsfrage muss geklärt werden.Bei Amateur-Meisterschaften und Nachwuchs-Bewerben stehen die Zeichen wohl eher auf Abbruch der Saison.