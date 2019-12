Wolfsburg-Coach Glasner sauer auf seine Spieler

Nach dem 0:1 gegen Freiburg ist Oliver Glasner nicht gut auf seine Mannschaft zu sprechen. Der Wolfsburg-Coach wirft seinen Profis mangelnde Einstellung vor.

Die "Wölfe" verloren in der deutschen Bundesliga zwei Spiele in Serie, konnten nur eine der letzten sieben Partien gewinnen. Nach einem guten Saisonstart bleibt nur Platz neun in der Tabelle.Was sind die Gründe für den Tiefflug? Coach Oliver Glasner redet Klartext. "Nicht zum ersten Mal in dieser Saison waren wir erst bereit, bis an unsere Leistungsgrenze zu gehen, als uns das Wasser bis zur Oberlippe stand", meinte der Ex-LASK-Trainer nach der Pleite gegen Freiburg."Es kommt immer das Gleiche ans Tageslicht - dass wir einfach bequem sind. Erst wenn wir müssen, legen wir den Schalter um. Solange das nicht sein muss, machen wir quasi Dienst nach Vorschrift."Am Donnerstag steigt das letzte Europa-League-Gruppenspiel gegen Saint-Etienne. Wolfsburg steht in Gruppe I als Aufsteiger fest, trotzdem wird es für die Spieler keine einfache Begegnung. "Ich bin gespannt und werde es ganz genau beobachten, welcher Spieler bereit ist, hier unseren Weg mitzugehen", droht Glasner.