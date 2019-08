Wrack zeigt Kräfte, die Hubert das Leben kosteten

Die Welt trauert um Anthoine Hubert. Der junge Franzose verunglückte am Samstag beim Formel-2-Rennen in Spa.

Der 22-jährige verlor in Belgien in der Highspeed-Kurve Eau Rouge die Kontrolle über seinen Boliden. Es ist noch nicht geklärt, warum. Hubert krachte in die Streckenbegrenzung, wurde zurück auf die Piste geschleudert, wo ihn ein nachkommender Wagen ohne Chance zu bremsen rammte.Die Fia hat bestätigt, dass Hubert seinen Verletzungen erlegen ist. Es herrscht große Trauer. Und Fassungslosigkeit.Wegen der hohen Sicherheitsvorkehrungen wird heutzutage oft vergessen, wie gefährlich die Formel-Serien sind. Das Bild weiter oben zeigt das Wrack von Hubert und gleichzeitig die zerstörerischen Kräfte, die auf die modernen Rennboliden einwirken.In der folgenden Diashow findet ihr ein weiteres Bild des Wracks.(SeK)