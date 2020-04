WWE-Hammer! Raw und Smackdown bei DAZN

Pünktlich zur Wrestlemania hat die WWE eine Überraschung für alle Fans aus Österreich und Deutschland parat. Ab Montag wird Sportstreaming-Dienst DAZN die wöchentlichen TV-Shows RAW und Smackdown live übertragen.

Mit dieser Woche wird DAZN über 52 Wochen im Jahr sowohl Raw als auch SmackDown exklusiv live übertragen und die Fans mit einer einzigartigen Kombination aus Action, unvorhersehbarer Dramatik und Weltklasse-Athletik fesseln.WWE-Fans können Raw und SmackDown auch per Video-on-Demand auf DAZN zusammen mit einer zweistündigen Version von Raw, einer einstündigen Version von Raw, einer einstündigen Version von SmackDown und den beiden beliebten wöchentlichen WWE-Rückblickserien Bottom Line und Afterburn genießen."Wir erweitern unser Portfolio bei DAZN um ein absolutes Premium-Sport-Entertainment-Recht, das in Deutschland, Österreich und der Schweiz viele Fans begeistert. Es freut uns sehr, die beiden wichtigsten und größten wöchentlichen WWE-Shows allen Fans live und auf Abruf zur Verfügung stellen zu dürfen", freut sich DAZN-Vizepräsident Thomas de Buhr.Der bisherige Medienpartner Sky setzt seit einem Monat übrigens auf die Konkurrenz All Elite Wrestling.