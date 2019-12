WWE-Star WALTER Opfer von brutalem Raubüberfall

Schock für den Wiener Wrestler WALTER! Der WWE NXT UK-Champion wurde in Chicago Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Dabei wurde dem Österreicher sein Pass und vor allem sein wertvoller Gürtel gestohlen.

WWE Crown Jewel: Alle Highlights

Der WWE-Wrestler tritt bei einer Indy-Veranstaltung - Evolve - in einem Champion vs. Champion Match gegen Josh Briggs an. Im Vorfeld des Events wurde es für den "Ring General" sehr ungemütlich in Chicago.WALTER wurde in seinem Auto Opfer eines "Smash and Grab"-Überfalls. An einer roten Ampel wurden die Scheiben eingeschlagen, dabei der Championship-Gürtel und der Pass des Wieners gestohlen.So schnell wie die Täter kamen, verschwanden sie auch wieder.