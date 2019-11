WWE-Superstars hängen in Saudi-Arabien fest

Team Hogan hängt in Saudi-Arabien fest (Bild: WWE) Bild: zVg

Am Donnerstag fackelten die WWE Superstars bei Crown Jewel ein Wrestling-Feuerwerk ab. Nun stecken die Fighter aber in Saudi-Arabien fest, auch die Live-Sendung Smackdown ist in Gefahr.