WWE Survivor Series 2019: Geniale Härteschlacht

Die WWE Survivor Series 2019 in der Allstate Arena in Chicago war geprägt von der großen Triple-Fehde zwischen Raw, Smackdown und NXT. Wir haben alle Ergebnisse und Highlight-Videos für euch!

Die Damen und Herren bestritten jeweils ein 5-on-5-Elimination-Match im Triple-Threat-Modus. Ebenso traten die Tag-Team-Champions aller drei Brands gegeneinander an. Auch die zwei World-Titel standen auf dem Spiel.Brock Lesnar musste seinen WWE-Titel in einem No Holds Barred Fight gegen Rey Mysterio auf's Spiel setzen, Daniel Bryan traf auf "The Fiend" Bray Wyatt.Der große Wrestling-Abend startete gleich mit einem traditionellen Elimination Match. Team Raw (mit Charlotte Flair, Asuka, Kairi Sane, Natalya und Sarah Logan) bekam es mit Team Smackdown (Sasha Banks, Carmella, Dana Brooke, Lacey Evans und Nikki Cross) und Team NXT (Rhea Ripley, Bianca Belair, Candice LeRae, Io Shirai und Toni Storm) zu tun. Am Ende blieben nur Sasha Banks und Rhea Ripley übrig, die Australiern holte den ersten Punkt für NXT!Der nächste Punkt folgte gleich im nächsten Match! Im Duell der Midcard-Champions setzte sich Roderick Strong sensationell gegen AJ Styles uns Shinsuke Nakamura durch.NXT durfte weiter glänzen - diesmal im internen Duell! Adam Cole verteidigte seinen NXt-Titel in einem unglaublichen Match gegen den Bruiserweight Pete Dunne. Die Halle feierte beide für einen großartigen Kampf.The Fiend Bray Wyatt terrorisiert die WWE weiterhin nach Belieben. Daniel Bryan packte alles aus, was er hatte, doch im roten Licht hat aktuell niemand eine Chance gegen Wyatt. Mit der Mandible Claw war der Fight um den Universal-Titel relativ rasch entschieden.Team Smackdown hat das wohl prestigeträchtigste Match des Abend gewonnen! Roman Reigns, Braun Strowman, King Corbin, Mustafa Ali und Shorty G holten das 5-on-5-Elimination-Match gegen Team Raw (Seth Rollins, Drew McIntyre, Kevin Owens, Randy Orton und Ricochet) und Team NXT (Tommaso Ciampa, Damian Priest, Matt Riddle, Keith Lee und WALTER). Der Wiener wurde leider das erste Elimination-Opfer, am Ende blieben nur noch Keith Lee und Roman Reigns übrig. Der Big Dog siegte mit einem heftigen Spear.Wir waren haarscharf am großen Wunder dran! Rey Mysterio und sein Sohn Dominic hatten Brock Lesnar am Boden, doch The Beast Incarnate schlug mit einem F5 zurück und behält seinen WWE-Title.Das Main-Event bestritten die drei Damen-Champions. Becky Lynch, Bayley und Shayna Baszler schenkten sich im Ring gehörig ein. Am Ende jubelte abermals NXT! Baszler zwang Bayley zur Aufgabe, damit hat die gelbe Brand die Survivor Series gewonnen!Baszler musste aber für ihren Sieg bezahlen, Becky Lynch schickte sie durch den Ansagertisch.