WWE TLC: Alle Matches, Live-Stream und Uhrzeit

Das WWE-Jahr 2019 biegt in die Zielgerade - mit WWE TLC will es der Wrestling-Marktführer aber noch einmal gewaltig krachen lassen. Immerhin geht es um Tables, Ladders and Chairs! Wir haben alle Infos zu den Matches, wie ihr das Event LIVE sehen könnt!

Im Target Center in Minneapolis, Minnesota geht's wie gewohnt in der Nacht von Sonntag auf Montag mit der Pre-Show um Mitternacht los, das PPV startet um 1:00 Uhr unserer Zeit.Minnesota? Da war doch was! In der Heimatstadt von WWE Champion Brock Lesnar darf man sich aber nur sehr geringe Hoffnungen auf einen Auftritt des Beast Incarnate machen. Brock wird wohl bis kurz vor dem Royal Rumble Ende Jänner pausieren.Die Match-Card lässt sich aber trotzdem ganz gut sehen! Nachdem Daniel Bryan von "The Fiend" Bray Wyatt vernichtet und wie ein Hendl gerupft wurde, ist der Leader des wiedererstarkten YES-Movements von der Bildfläche verschwunden. The Miz setzte sich für Daniel ein und wurde somit das neue Opfer von Wyatt. Er drohte seiner Familie, nun ist ein Match bei TLC unausweichlich - doch ob Wyatt als The Fiend oder er selbst kämpfen wird, das steht noch nicht fest.Das zweite Main-Event wird ein TLC-Match zwischen Roman Reigns und King Corbin. Der "Big Dog" will sich für die hinterhältige Hundefutter-Attacke rächen und Corbin endlich vermöbeln.Auf dem WWE NEtwork könnt ihr euch WWE TLC wie immer LIVE ansehen, wer's noch nicht ausprobiert hat, sogar im Zuge eines Gratis-Monats. Auch mit einem Sky-Ticket ist man bei der Action mit dabei.Bray Wyatt vs. The MizRoman Reigns vs. King CorbinThe New Day: Big E & Kofi Kingston (c) vs. The Revival: Dash Wilder & Scott DawsonThe Kabuki Warriors: Kairi Sane & Asuka (c) vs. Becky Lynch & CharlotteRusev vs. Bobby Lashley (w/ Lana)Aleister Black vs. Buddy MurphyThe Viking Raiders vs. ???