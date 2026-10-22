i Die zwei jungen Katzenmädchen würden gerne gemeinsam die Welt entdecken, während "Falco" doch nur endlich ankommen möchte. ©Tiko Tierische Vermittlungshilfe Zwei Katzenmädchen sind neugierig auf die Welt "Heute"-Tierisch vertritt natürlich das Tierschutz-Motto "Adopt don't shop" und stellt gerne Tierheimschützlinge aus ganz Österreich vor. Von Heute Tierisch 22.10.2026, 15:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Tierschutzkompetenzzentrum in Kärnten, besser bekannt unter dem Namen "Tiko", wird uns nun ebenfalls wöchentlich mit seinen ausgewählten Schützlingen den Tag versüßen. Als Vermittlungshilfe stellt sich "Heute"-Tierisch natürlich immer gerne zur Verfügung, um herrenlosen Haustieren aus ganz Österreich eine größere Stimme zu geben.

Katzen "Esther" & "Elina"

Die zwei Jungkatzen "Ester" und "Elina" haben mit ungefähr fünf Monaten ihr gesamtes Leben noch vor sich und würden es gerne gemeinsam verbringen. Auch wenn sie beim ersten "Hallo" noch ein bisschen schüchtern sind, haben beide Spaß daran neue Dinge zu entdecken, schnurren neugierig in jeden Winkel der spannenden Welt und freuen sich auf ein liebevolles Zuhause.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Kinderlieber "Falco" wartet noch immer

Der Australien Shepherd Mischling "Falco" ist bereits 11 Jahre alt und ist sensibel und feinfühlig. Besonders Kindern gegenüber ist er freundlich und offen, hat aber seine Probleme mit dem Alleine bleiben. Rassetypisch reagiert er auf Stress mit Unsicherheit und vermehrtem Bellen, weshalb ein Hundekenner mit Erfahrung und Geduld bestimmt gegensteuern kann und dem tollen Hund eine Stütze ist.

Bei Interesse bitte folgende Kontaktmöglichkeit nutzen: TIKO vermittelt Tierliebe

Tel.: 0463 435410

www.tiko.or.at

i ?

Wer einem Haustier ein schönes Zuhause schenken möchte, sollte in jedem Fall zuerst ins Tierheim seiner Wahl schauen, immerhin ist im Tiko, bei Tierschutz Austria, im Tierquartier, bei der Pfotenhilfe, am Assisi-Hof in Stockerau, oder in der Arche Noah in Graz bestimmt ein würdiger Kandidat für Streicheln und Abenteuer dabei, der einfach nur Pech hatte.