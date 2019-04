ÖFB knallhart! Rapid spielt Finale im Austria-Stadion

Der Austragungsort des ÖFB-Cup-Finals am 1. Mai bleibt die Arena der Wiener Austria. Erzrivale Rapid, der im Endspiel auf Salzburg kracht, sprach sich nach den Vorfällen im letzten Wiener Derby (Stichwort Polizeikessel) für eine Verlegung in das Ernst-Happel-Stadion aus – doch davon will der Österreichische Fußballbund nichts wissen.

"Im Zuge der Entscheidungsfindung war klar, dass eine potentielle Beteiligung des SK Rapid am UNIQA ÖFB Cup Finale am Standort Viola Park zu einem erhöhten organisatorischen Aufwand führen würde, auch wenn die Ereignisse beim Wiener Derby vom Dezember 2018 damals noch nicht absehbar waren", erklärt der ÖFB in einer Presseaussendung. "Nach diesen Vorkommnissen ist der ÖFB nach intensivem Dialog gemeinsam mit dem FK Austria Wien zur Überzeugung gelangt, dass ein Finale mit Beteiligung des SK Rapid trotz dieser Geschehnisse plangemäß abgewickelt werden kann."

Ein enger Austausch des ÖFB mit den beiden Finalisten, der Austria, dem Innenministerium und der Polizei findet bereits statt. Eine erste Lagebesprechung zwischen Polizei, ÖFB und der Austria gibt es am Montag, dem 8. April. Sowohl der ÖFB als auch die "Veilchen" sind "weiterhin der klaren positiven Überzeugung, dass die Austragung des ÖFB Cup Finales im Viola Park reibungslos möglich ist."

Die Pressemeldung des ÖFB im Wortlaut:

Das ÖFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 8. Juni 2018 nach einem mehrstufigen Auswahlprozess und einer Aufbereitung aller relevanten Kriterien durch den operativen Bereich des ÖFB die Vergabe der ÖFB Cup Endspiele der Jahre 2019 bis 2022 an den Viola Park, die Heimstätte des FK Austria Wien, beschlossen.

Im Zuge der Entscheidungsfindung war klar, dass eine potentielle Beteiligung des SK Rapid am ÖFB Cup Finale am Standort Viola Park zu einem erhöhten organisatorischen Aufwand führen würde, auch wenn die Ereignisse beim Wiener Derby vom Dezember 2018 damals noch nicht absehbar waren. Nach diesen Vorkommnissen ist der ÖFB nach intensivem Dialog gemeinsam mit dem FK Austria Wien zur Überzeugung gelangt, dass ein Finale mit Beteiligung des SK Rapid trotz dieser Geschehnisse plangemäß abgewickelt werden kann.

Der ÖFB befindet sich bereits in engem Austausch mit den beiden Finalisten, dem FK Austria Wien, dem BMI und der Polizei. Kommenden Donnerstag, 11. April, findet am Finalstandort die planmäßige Sicherheitsbesprechung zwischen den Veranstaltern, Stadionverantwortlichen, Finalisten und Behördenvertretern - natürlich auch mit Beteiligung der Polizei und Vertretern des FK Austria Wien - statt. Bereits am Montag, 8. April, kommt es zu einer Lagebesprechung zwischen Polizei, ÖFB und dem FK Austria Wien.

„Der ÖFB als Bewerbsführer und Veranstalter des Finales und der FK Austria Wien als Stadioneigentümer sind weiterhin der klaren positiven Überzeugung, dass die Austragung des ÖFB Cup Finales im Viola Park reibungslos möglich ist. Wir laden alle am Finale Beteiligten zu einem konstruktiven Dialog und einer engen Zusammenarbeit im Sinne des Fußballs ein“, so Mag. Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.

Nach der Sicherheitsbesprechung werden sämtliche Details zum Ticketverkauf bekanntgegeben.



Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)