1:0 bei den Spurs! Ajax vor sensationellem Finaleinzug

Das Finale rückt näher! Ajax Amsterdam hat das Hinspiel im Halbfinale der Champions League bei den Tottenham Hotspur mit 1:0 gewonnen, darf vom sensationellen Finaleinzug träumen. Bereits zuvor hatten die Niederländer Real Madrid und Juventus Turin aus dem Weg geräumt. Das Rückspiel steigt am 8. Mai.

Im mit 62.000 Zuschauern ausverkauften Spurs-Stadium begannen die Gäste überfallsartig. Ajax nahm sofort das Heft in die Hand, spielte sich mit erfrischendem Offensivfußball vor das Tor der Gastgeber. Und wurde in der 15. Minute mit der Führung belohnt.

Ein Ziyech-Lochpass brachte Van de Beek zehn Meter vor dem Tor in Schussposition. Der Niederländer ließ sich die Chance nicht nehmen, schloss eiskalt ab. Trippier hatte die Abseitsstellung aufgehoben. Der Video-Referee gab den Treffer nach einer kurzen Überprüfung – 1:0 (15.). In der 24. Minute hatte der 22-Jährige die Chance auf einen Doppelpack, schloss aus spitzem Winkel zu eigensinnig ab.

Die völlig überforderten Spurs kamen ohne den verletzten Kane und den gesperrten Son nur langsam ins Spiel. Llorente (26.) und Alderweireld (45+3.) setzten Kopfbälle am Tor vorbei. Alli scheitere kurz nach Wiederbeginn mit einem zu zentralen Abschluss am Ajax-Keeper Onana (50.). Da war Vertonghen bereits nach einem Zusammenstoß mit Alderweireld mit einer klaffenden Platzwunde ausgetauscht worden.

In einer hitzigen Schlussphase klappten dann beide Teams das Visier hoch. Neres verpasste in der 78. Minute die Entscheidung, scheiterte nach einem Konter an der Stange. Die Spurs brachten gegen sich mehr und mehr zurückziehende Niederländer keinen gefährlichen Abschluss zustande.

Das Rückspiel in der Amsterdamer Johan-Cruyff-Arena steigt am 8. Mai.

(Heute Sport)