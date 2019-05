Austria? Stöger: "Logisch ist es eine Überlegung"

Die Wiener Austria sucht nach einem neuen Trainer. Alles deutet auf WAC-Coach Christian Ilzer hin. Er soll sich mit dem Klub schon einig sein, für die Veilchen dem LASK einen Korb gegeben haben.

Einer könnte Ilzer noch gefährlich werden: Peter Stöger. Er holte mit der Austria 2013 den Meistertitel. Den einzigen ohne Bullen-Beteiligung in der jüngeren Bundesliga-Geschichte. Er wurde nach dem Rauswurf von Thomas Letsch immer wieder als Kandidat ins Spiel gebracht, hat sein Interesse nie dementiert.

Am Montag legte er zu Gast in der Sendung "Sport und Talk" bei "Sky" nach: "Logisch ist es eine Überlegung. Sonst hätte ich gesagt, das ist kein Thema."

Der 53-Jährige hält sich die Option also weiter offen. Gemeinhin gilt es als wahrscheinlicher, dass er auf ein attraktives Angebot aus England oder der Deutschen Bundesliga wartet. Seine Erfolge beim FC Köln (Aufstieg, Europacup-Quali) machten den Wiener zum international begehrten Trainer. Seit dem halben Jahr als Dortmunder Interimstrainer wartet Stöger auf das passende Angebot.

Stöger auf die Nachfrage, ob ein Engagement bei der Austria dann eher als Trainer oder als Sportdirektor wäre: "Das wird man dann sehen. Aber es wird eher eine andere Position als Trainer sein. Das ist natürlich was mit dem ich mich auseinandersetze.

"Ich habe auch immer gesagt, ich werde wieder in Österreich arbeiten. Also es kann bald mal sein, es kann aber auch genauso sein, dass das noch dauert."

Stöger auf die Frage, ob er ein Austria-Engagement auch vom Tabellenplatz in dieser Saison bzw. vom Erreichen der Europa League abhängig machen würde: "Nein! Weil es wäre eine strategische Entscheidung, dass man etwas aufbaut. Aufbauen kann man in dieser Position nicht was in vier oder acht Wochen – nur weil man in der Europa League ist oder nicht. Sondern da geht’s darum, in dem Bereich Konzepte zu entwickeln."

(SeK)